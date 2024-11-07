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«Аркейн» с большим отрывом стал самым дорогим анимационным сериалом в истор...

«Аркейн» с большим отрывом стал самым дорогим анимационным сериалом в истор...

«Аркейн» с большим отрывом стал самым дорогим анимационным сериалом в историиВ преддверии старта второго сезона анимационного сериала «Аркейн» (Arcane) по мотивам League of Legends издание Variety со ссылкой на свои источники рассказало о производстве совместного шоу Netflix и Riot Games.

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