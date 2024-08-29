Тушино пошло от боярина Туши

Интересные подробности об истории района можно узнать на экскурсии Программа «Мой район» и проект «Гуляем по Москве» продолжают цикл бесплатных пешеходных экскурсий по столичным достопримечательностям за Садовым кольцом.
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