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Выдумки о Второй мировой войне, появившиеся после развала Советского Союза

Выдумки о Второй мировой войне, появившиеся после развала Советского Союза

Самым трагическим событием ХХ века мы считаем Великую Отечественную войну. Только самопожертвованием, сплоченностью и героической борьбой нам удалось завоевать победу.

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