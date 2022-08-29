Генсек ООН призвал стороны конфликта в Ираке сделать шаги к деэскалации

Конфликтующие стороны в Ираке призвал немедленно сделать шаги по деэскалации и предотвращению любого насилия генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик 29 августа в официальном комментарии.