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Генсек ООН призвал стороны конфликта в Ираке сделать шаги к деэскалации

Генсек ООН призвал стороны конфликта в Ираке сделать шаги к деэскалации

Конфликтующие стороны в Ираке призвал немедленно сделать шаги по деэскалации и предотвращению любого насилия генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик 29 августа в официальном комментарии.

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