Лекарственное растение Береза пониклая (Betula pendula)

Лечение: ревматизм Семейство: березовые Признаки Дерево высотой до 25 м. Молодые ветви блестящие, красновато-коричневые, поникающие, почти голые, с сосочковыми смоляными железками (поэтому ее еще называют березой бородавчатой).
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