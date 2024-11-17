Шторм снова оторвал от причальной стенки в Горской дебаркадер с 5-этажной гостиницей. Такое уже было 4 ноября и тогда тоже был сильный ветер.
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Шторм снова оторвал от причальной стенки в Горской дебаркадер с 5-этажной гостиницей. Такое уже было 4 ноября и тогда тоже был сильный ветер.