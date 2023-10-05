«Универсальные ценности» Запада вызывают универсальное отвращение

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на днях с сожалением признал, что страны Глобального Юга рассматривают «западные ценности» как «пережиток западного доминирования» и смотрят в сторону России и Китая, «оспаривающих универсальный характер» этих ценностей.
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