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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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«Универсальные ценности» Запада вызывают универсальное отвращение

«Универсальные ценности» Запада вызывают универсальное отвращение

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на днях с сожалением признал, что страны Глобального Юга рассматривают «западные ценности» как «пережиток западного доминирования» и смотрят в сторону России и Китая, «оспаривающих универсальный характер» этих ценностей.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Стенания Борреля напрасны, чем быстрее они поймут,что равноправные страны быстрее будут развивать человечество без диктата кого бы то ни было, тем больше будет успех всего населения земли.
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19 час.
ХА
Харченко Александр
А за чем им успех всего населеня
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15 час.

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