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"У нас термальный курорт!". На ЧМЗ авария системы водоснабжения, на улицах кипяток

"У нас термальный курорт!". На ЧМЗ авария системы водоснабжения, на улицах кипяток

Жители Металлургического района Челябинска смеются и плачут. Коммунальщики молчат.Часть Металлургического района Челябинска напоминает одновременно кадры из апокалиптического фильма и термальный курорт.

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