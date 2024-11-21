РИА: США отправляют Киеву устаревающие ATACMS для модернизации своих арсеналов

США используют многомиллиардную военную помощь Украине для модернизации собственного арсенала, отправляя Киеву устаревающие ракеты ATACMS, срок службы которых истекает, согласно документам, уже в следующем году.
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