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Царьград

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США продлили санкции против России: комментарий Алексея Чепы о последствиях

США продлили санкции против России: комментарий Алексея Чепы о последствиях

Алексей Чепа, зампред комитета Госдумы по международным делам, объяснил решение США продлить санкции против России.

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