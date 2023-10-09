Федоров прокомментировал тяжелую победу ЦСКА над «Сочи»

Сергей Федоров признал, что у его подопечных пока есть трудности с реализацией голевых моментов. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата с «Сочи» (3:2), отметив, что у подопечных шайба «до сих пор не идет в ворота».
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