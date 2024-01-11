Около 12 млрд. рублей из бюджета Крыма направят на социальные выплаты гражданам

Социальные выплаты гражданам осуществляются Министерством труда и соцзащиты РК. И в бюджете Крыма на 20024 год уже предусмотрено на эти цели порядка В 2024 году в бюджете Республики Крым предусмотрено более 11,9 млрд рублей и 10 млрд рублей – из республиканского.