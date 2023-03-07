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Минэнерго: восстановление спроса подтолкнуло биржевые цены на бензин к росту

Минэнерго: восстановление спроса подтолкнуло биржевые цены на бензин к росту

Переход биржевых цен на бензин к росту, который наблюдается в последнее время, объясняется восстановлением спроса, однако повышение котировок не отразится на конечной стоимости топлива на АЗС, заверили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго России.

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