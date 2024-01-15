Телемост с участниками СВО провели в Иркутске

13 января в Иркутске состоялся телемост с участниками специальной военной операции. Онлайн-встреча стала продолжением поездки губернатора в зону СВО, где он лично поблагодарил и наградил военнослужащих из Иркутска, Усть-Кута, Баяндаевского и Осинского районов, сообщает областное правительство.