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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэджик Джонсон: «Редик проделал отличную работу в течение всего сезона, но в первой игре он не справился»

«Тренер Джей Джей Редик проделал отличную работу в течение всего сезона, но в первой игре он не справился.

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