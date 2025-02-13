Владельцы iPhone начали активнее обновлять более свежие экземпляры в последни...

Владельцы iPhone начали активнее обновлять более свежие экземпляры в последние месяцыТенденция к более продолжительному использованию смартфона одного поколения сформировалась в период пандемии, когда экономическая неопределённость ограничивала расходы потребителей на товары длительного пользования, а приоритет в покупках сместился на другие типы устройств.
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