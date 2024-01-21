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Выдвижение Владимира Путина на выборах президента России поддержали машиностроители Петербурга

Выдвижение Владимира Путина на выборах президента России поддержали машиностроители Петербурга

Представители и члены регионального отделения Союза машиностроителей России посетили региональный избирательный штаб Владимира Путина и оставили свои подписи в поддержку его выдвижения кандидатом на президентских выборах-2024.

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