Выдвижение Владимира Путина на выборах президента России поддержали машиностроители Петербурга

Представители и члены регионального отделения Союза машиностроителей России посетили региональный избирательный штаб Владимира Путина и оставили свои подписи в поддержку его выдвижения кандидатом на президентских выборах-2024.
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