Китай не будет ослаблять ограничительные меры по COVID-19

Ограничительные меры, введенные в Китае в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, власти КНР не намерены ослаблять, заявил официальный представитель госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн 5 ноября на пресс-конференции.