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Китай не будет ослаблять ограничительные меры по COVID-19

Китай не будет ослаблять ограничительные меры по COVID-19

Ограничительные меры, введенные в Китае в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, власти КНР не намерены ослаблять, заявил официальный представитель госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн 5 ноября на пресс-конференции.

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