Найден клад! Серебряные монеты на полмиллиарда рублей пролежали в земле 600 лет

Как сообщает БАЗА, клад был обнаружен археологами во время раскопок в историческом центре в Коломне. В глиняном кувшине 600 лет хранились 2,6 тысячи серебряных монет - предположительно, деньги были спрятаны в 15 веке, во время эпидемии чумы.