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Найден клад! Серебряные монеты на полмиллиарда рублей пролежали в земле 600 лет

Найден клад! Серебряные монеты на полмиллиарда рублей пролежали в земле 600 лет

Как сообщает БАЗА, клад был обнаружен археологами во время раскопок в историческом центре в Коломне. В глиняном кувшине 600 лет хранились 2,6 тысячи серебряных монет - предположительно, деньги были спрятаны в 15 веке, во время эпидемии чумы.

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
везёт же некоторым
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1 м.