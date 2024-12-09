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Мерсон о Палмере: «Стал важной птицей. Чтобы выиграть АПЛ, нужен некто особенный, и у «Челси» он есть»

После 15 туров «синие» занимают в таблице 2-е место, отставая на 4 очка от «Ливерпуля», у которого матч в запасе.

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