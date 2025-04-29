Спикер ЗСНО Люлин: «Депутаты должны играть решающую роль при формировании программ помощи ветеранам»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля, ФедералПресс. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ в Санкт-Петербурге.
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