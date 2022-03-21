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Никола Йокич: «Проиграли «Бостону» из-за меня»

Центровой «Денвера» Никола Йокич взял на себя вину за крупное поражение от «Бостона» (104:124). Йокич набрал 23 очка, реализовав 8 из 23 с игры.

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