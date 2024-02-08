Алтайского депутата Малинковича не зарегистрировали кандидатом в президенты России

В подписях Сергея Малинковича обнаружили около 14% брака Депутата Алтайского краевого Заксобрания, председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича не допустили на выборы президента России, его имени не будет в бюллетене.
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