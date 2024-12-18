Более 90 % кремния внутри Ryzen 7 9800X3D оказались пустышкой без транзисторов Полуп...

Более 90 % кремния внутри Ryzen 7 9800X3D оказались пустышкой без транзисторовПолупроводниковый аналитик Том Вассик (Tom Wassick) послойно разобрал кристалл лучшего игрового процессора современности, Ryzen 7 9800X3D, и выяснил, что большая часть объёма представляет собой пустышку.