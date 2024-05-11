Вёз грубо и резко: недавний мигрант утопил в Мойке автобус с пассажирами

В СпБ убийство пассажиров автобуса - это однозначно запланированный теракт с участием смертника, как это делается ИГИЛом. Абу-гамадрил, что сидел за рулем автобуса, показал всем своим соплеменникам, как легко можно уничтожать русских. При этом он специально не открывал двери, чтобы пассажиры захлебнулись: вручную разбить стекло,да ещё и под водой, практически невозможно. Странно,что террорист остался в живых; видать, не было запланировано, что найдутся смельчаки и спасут абу-гамадрила. Прогнозирую, что совсем скоро подобные абу-гамадрилы по всей стране начнут именно так убивать русских. ИМХО ! 😡🇷🇺....

ИМ

Ирина Меньшикова

Не думаю, что это преднамеренно. Посмотрите видео с регистратора - едет вальяжно, одной рукой держит руль. На повороте с канала на Б. Морскую сложный поворот, плавный, но сразу за поворотом переходящий на мост , направо. На видео видно, что он на повороте закусил поребрик и его понесло на якоря, потом на машины и в воду… почему не пошел вдоль Морской или на улицу Труда, если жаловался на тормоза - непонятно… улицы там односторонние, машины стояли на светофоре, значит, были пусты. У человека просто нет опыта вождения! Где-то же писали, что еще четыре года числился кондуктором, а сейчас уже есть категория Е, так что ли, не быстро ли?