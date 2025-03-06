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Закон, порядок, государство

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В Белгородской области полицейские в рамках акции «8 Марта В каждый Дом» навестили ветерана органов внутренних дел

В преддверии Международного женского дня заместитель начальника ОМВД России по Белгородскому району Анастасия Михайлова и представители Совета ветеранов ОМВД навестили находящуюся на заслуженном отдыхе коллегу Валентину Ивановну Бредихину.

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