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Происшествия

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В Воронежской области местный житель осужден к 17 годам лишения свободы за совершение диверсии

В Воронежской области местный житель осужден к 17 годам лишения свободы за совершение диверсии

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю города Поворино.

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