Заступник держсекретаря Венді Шерман виступає на прес-конференції в Сеулі, 7 червня 2022 року Венді Шерман зустрілася в Сеулі із заступником глави МЗС України Заступники голів дипломатичних відомств США та України обговорили співпрацю між двома країнами перед російською агресією Заступник державного секретаря Венді Шерман зустрілася у вівторок у Сеулі із заступником міністра закордонних справ України […] Сообщение Венді Шерман зустрілася у Сеулі із заступником глави МЗС України появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.