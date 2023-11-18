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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Водителей предупредили о возможных перекрытиях алтайских дорог из-за непогоды

Водителей предупредили о возможных перекрытиях алтайских дорог из-за непогоды

Водителей призывают быть предельно осторожными и по возможности не покидать населенные пункты В Алтайском крае в случае непогоды возможно временное перекрытие автомобильных дорог, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

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