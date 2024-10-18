Долю БРИКС в мировой торговле оценили

По итогам 2023 года страны БРИКС нарастили свою долю в мировой торговле до 21,6 процента. По оценке Всемирной торговой организации (ВТО), с момента основания объединения, она увеличилась почти в полтора раза, сообщает РИА Новости.
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