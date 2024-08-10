«Президент поставил подпись». Новые законы, по которым придется жить россиянам

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов, ранее принятых Госдумой. Среди документов — законы о запрете треш-стримов, пропаганды наркотиков в литературе, а также о легализации майнинга криптовалют и поддержке развития креативных индустрий.
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