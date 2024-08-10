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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Президент поставил подпись». Новые законы, по которым придется жить россиянам

«Президент поставил подпись». Новые законы, по которым придется жить россиянам

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов, ранее принятых Госдумой. Среди документов — законы о запрете треш-стримов, пропаганды наркотиков в литературе, а также о легализации майнинга криптовалют и поддержке развития креативных индустрий.

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