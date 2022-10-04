"Мороз жесткий": температура уйдет в минус в Приморье - даты похолодания

Синоптики Приморья предупредили местных жителей о жестком морозе, который скоро придет в край. Так, значения опустятся уже до минусовых температур, а похолодание станет довольно ощутимым, уточняется на метеорологическом портале "Примпогода".
Синоптики Приморья предупредили местных жителей о жестком морозе, который скоро придет в край. Так, значения опустятся уже до минусовых температур, а похолодание станет довольно ощутимым, уточняется на метеорологическом портале "Примпогода".
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