Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Вячеслав 5
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Готовился «удар века»: Москва передумала в последний момент – Путин пожалел Украину

Готовился «удар века»: Москва передумала в последний момент – Путин пожалел Украину

БлокнотРУ «Трамп будет извиняться перед Путиным за болтливый язык»: от президента США ждут внепланового звонка в Кремль Всего через полдня после невежливого по отношению к Путину текста, выложенного Трампом в соцсети, последний готов извиняться.

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Комментарии
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людмила михайлик
Если Украина получит ответку её не станет
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5 час.
vladimir vedenkin
&quot;Путин пожалел Украину&quot; - Лучше бы он российских бойцов пожалел!!! Эта жалость просто бесит. Хохлосрач много лет цинично спекулирует  на &quot;братских чувствах&quot;, торгуясь ими с ЗАПАДОМ, а ЗАПАД готов оплачивать все эти выкрутасы, чтобы иметь относительно безопасную для себя возможность вооруженным путем наносить ущерб России, ее экономики, безопасности, убивать, брать в заложники  гражданское население РФ и пр....
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57 мин.
LK
Lev Kirsanov
Какой гуманизм, аж зубы сводит
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18 мин.
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