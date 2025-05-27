Готовился «удар века»: Москва передумала в последний момент – Путин пожалел Украину

vladimir vedenkin

"Путин пожалел Украину" - Лучше бы он российских бойцов пожалел!!! Эта жалость просто бесит. Хохлосрач много лет цинично спекулирует на "братских чувствах", торгуясь ими с ЗАПАДОМ, а ЗАПАД готов оплачивать все эти выкрутасы, чтобы иметь относительно безопасную для себя возможность вооруженным путем наносить ущерб России, ее экономики, безопасности, убивать, брать в заложники гражданское население РФ и пр....