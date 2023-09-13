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Садулаев, Угуев, Сидаков и еще 8 российских борцов выступят на чемпионате мира-2023 в Белграде

Это олимпийский чемпион Завур Угуев (до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Шамиль Мамедов (до 65 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг), олимпийский чемпион Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Арслан Багаев (до 86 кг), Магомед Курбанов, Владислав Валиев (оба – до 92 кг), двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Абдулла Курбанов (до 125 кг).

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