Пророчество Валентина Гафта, сделанное почти 15 лет назад, сбывается как по нотам. Антирусский шоубиз продолжает издеваться над нашим народом - когда мы остановим этот стыд? В советскую эпоху наш фольклор пополнился традицией ждать от наступления Нового года коренных изменений к лучшему.
Пророчество Гафта сбывается как по нотам: Когда мы остановим этот стыд?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
мерзоты...💩🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Ответить
3 час.
Валентин Щербаков
Какая министр культуры такова и культурная политика, одно жлобьё на сцене, извращенцы и наркоманы....
Ответить
2 час.
VALERII
Даавно,уже лет 5 как не смотрю новогодние шоу.. Там прёт сплошная чернуха рассчитанная на идиотов..Да и комедий тоже не смотрю...Там не указывают в каких местах надо смеяться..🤷♂️😝
Ответить
1 час.
Свежие комментарии