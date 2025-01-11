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Пророчество Гафта сбывается как по нотам: Когда мы остановим этот стыд?

Пророчество Гафта сбывается как по нотам: Когда мы остановим этот стыд?

Пророчество Валентина Гафта, сделанное почти 15 лет назад, сбывается как по нотам. Антирусский шоубиз продолжает издеваться над нашим народом - когда мы остановим этот стыд? В советскую эпоху наш фольклор пополнился традицией ждать от наступления Нового года коренных изменений к лучшему.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
мерзоты...💩🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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3 час.
Валентин Щербаков
Какая министр культуры такова и культурная политика, одно жлобьё на сцене, извращенцы и наркоманы....
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2 час.
VALERII
Даавно,уже лет 5 как не смотрю новогодние шоу.. Там прёт сплошная чернуха рассчитанная на идиотов..Да и комедий тоже не смотрю...Там не указывают в каких местах надо смеяться..🤷‍♂️😝
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1 час.

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