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Раскрыты детали столкновения кораблей ВМФ РФ и ВСУ в Черном море

Раскрыты детали столкновения кораблей ВМФ РФ и ВСУ в Черном море

В Черном море были уничтожены безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет», детали столкновения раскрыло Минобороны России 15 июля в своем в Telegram-канале.

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