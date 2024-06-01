Постпред Крыма заявил об отмене Западом доктрины ядерного сдерживания

Страны Запада де-факто в одностороннем порядке своими поступками отменяют доктрину ядерного сдерживания, заявил 1 июня постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
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