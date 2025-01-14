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В США оценили стоимость покупки Гренландии

В США оценили стоимость покупки Гренландии

Бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Дэвид Баркер в интервью The New York Times назвал стоимость покупки Гренландии.

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Комментарии
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Юна
Сгонят всех аборигенов на фактории, как своих индейцев. Виски и пластмассовые бусы дадут. И будут добывать полезные ископаемые и воен. базы строить. А эти дурачки радуются и думают им там курорты строить будут.....
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16 час.
Аркадий Шацкий
Это что за фигня, уже цены на страны назначают. Если сейчас проскочит, миру хана.
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13 час.

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