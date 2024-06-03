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Мария Багреева: за 2 года ИТ-ипотеку получили 17 тыс. специалистов Москвы

Мария Багреева: за 2 года ИТ-ипотеку получили 17 тыс. специалистов Москвы

За 2 года более 17 тысяч московских специалистов получили льготную ИТ-ипотеку на общую сумму более 224 млрд рублей, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

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