Посол в Британии Келин: Лондон хочет добиться дипломатической изоляции РФ

Глава дипломатической миссии Российской Федерации в Соединённом Королевстве Андрей Келин проинформировал о том, что британское правительство делает всё возможное для того, чтобы изолировать Москву в сфере дипломатии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии