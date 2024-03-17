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Стивен Найт расскажет про пивную династию Guinness

Стивен Найт расскажет про пивную династию Guinness

Стивен Найт поработает над сериалом про пивную династию Guinness, сообщает Deadline. Автор «Острых козырьков» напишет сценарий к сериалу потокового сервиса Netflix под рабочим названием «Дом Гиннесса» (House of Guinness).

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