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proavto21

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Честный опыт владения Toyota Camry XV50: 140 тысяч км и реальные вложения

Честный опыт владения Toyota Camry XV50: 140 тысяч км и реальные вложения

Помню тот момент, когда впервые увидел эту белую Toyota Camry 2016 года. Одометр показывал 140 тысяч километров, а в голове крутилась мысль, знакомая многим: «Камри — это же легендарная надежность, что с ней может быть не так?» Я был уверен, что покупаю автомобиль, который будет просто возить меня из точки А в точку Б, не требуя ничего взамен.

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