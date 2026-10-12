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Грузоперевозки ...

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Инвентаризация на складе без потерь — как свести расхождения к нулю

Инвентаризация на складе без потерь — как свести расхождения к нулю

Инвентаризация на складе — это ключевой процесс для обеспечения точности учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ), выявления расхождений между фактическими остатками и данными бухгалтерского учета, а также предотвращения финансовых потерь и штрафов от контролирующих органов.

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