Возможен ли ядерный удар?

Возможно возникновение зон радиоактивного загрязнения: Россия готовится к ядерным ударам по своей территории Роспотребнадзор 3 октября проведет штабную тренировку по гражданской обороне, в которой примут участие все территориальные управления службы.
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