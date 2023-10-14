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Возможен ли ядерный удар?

Возможен ли ядерный удар?

Возможно возникновение зон радиоактивного загрязнения: Россия готовится к ядерным ударам по своей территории Роспотребнадзор 3 октября проведет штабную тренировку по гражданской обороне, в которой примут участие все территориальные управления службы.

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