МВД России получило броневики «Стена» для пресечения беспорядков

Концерн «Калашников» объявил об отгрузке второй партии машин для специальных служб. Речь идёт о малотиражных броневиках «Стена»: на четырёхосном шасси монтируется отвал и надстройка, которая образует 7,5-метровый раздвижной пуленепробиваемый щит с бойницами и площадками для сотрудников полиции или росгвардии.
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