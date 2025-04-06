МВД России получило броневики «Стена» для пресечения беспорядков

Концерн «Калашников» объявил об отгрузке второй партии машин для специальных служб. Речь идёт о малотиражных броневиках «Стена»: на четырёхосном шасси монтируется отвал и надстройка, которая образует 7,5-метровый раздвижной пуленепробиваемый щит с бойницами и площадками для сотрудников полиции или росгвардии.