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Журналист Зарубин показал уникальные кадры документального фильма о Путине и Макроне

Журналист Зарубин показал уникальные кадры документального фильма о Путине и Макроне

kremlin.ru / Администрация президента России Российский журналист Павел Зарубин опубликовал кадры из французского документального фильма, который посвящен разговорам президента России Владимира Путина и его коллеге из Франции Эммануэля Макрона.

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