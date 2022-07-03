Журналист Зарубин показал уникальные кадры документального фильма о Путине и Макроне

kremlin.ru / Администрация президента России Российский журналист Павел Зарубин опубликовал кадры из французского документального фильма, который посвящен разговорам президента России Владимира Путина и его коллеге из Франции Эммануэля Макрона.
kremlin.ru / Администрация президента России Российский журналист Павел Зарубин опубликовал кадры из французского документального фильма, который посвящен разговорам президента России Владимира Путина и его коллеге из Франции Эммануэля Макрона.
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