«Герани» бьют по энергетике Украины: в Одесской области пропало электричество ВС РФ продолжают наносить удары по Украине, в ночь с субботы на воскресенье, 18 октября, по целям работали ударные беспилотники типа «Герань», также есть данные о применении «Бандеролей» и «Дань-Т».