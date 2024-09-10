Военные командиры США и Китая провели первый за многие годы официальный разговор

Командующий Вооруженными силами (ВС) США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро и генерал У Яньан, командующий Южным театром военных действий Китая, провели первый за многие годы официальный разговор военных командиров двух держав.
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