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Военные командиры США и Китая провели первый за многие годы официальный разговор

Военные командиры США и Китая провели первый за многие годы официальный разговор

Командующий Вооруженными силами (ВС) США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро и генерал У Яньан, командующий Южным театром военных действий Китая, провели первый за многие годы официальный разговор военных командиров двух держав.

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