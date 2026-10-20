“President Trump is planning to announce a new program on Tuesday that will pay people up to $30,000 for successful tips about government fraud, according to the White House,” the Wall Street Journal reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым