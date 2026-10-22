Юбилейный 40-й открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад» стартовал в Витебске 22 октября с выставки «Мы из Витебска», мастер-класса по созданию букетов из кленовых листьев и концерта авторов-исполнителей Придвинского края.
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