Юбилейный 40-й открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад» стартовал в Витебске 22 октября с выставки «Мы из Витебска», мастер-класса по созданию букетов из кленовых листьев и концерта авторов-исполнителей Придвинского края.